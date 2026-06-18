Na fotbalové jezero se fanoušci 18. června dopraví mimořádnou MHD

Chystáte se dnes 18. 6. fandit k Jezeru Most na velkoplošnou projekci MS ve fotbale? Nechte auto doma, o dopravu je postaráno. Mostecký dopravní podnik vypraví mimořádnou linku MHD.
Jak se dostat TAM?
Využijte pravidelné spoje linek č. 16 a 30.
Jak se dostat ZPĚT?
Přesně 10 minut po skončení zápasu odjede od Jezera Most speciální autobus označený nápisem „Posila FOTBAL“.
Trasa posilového autobusu:Jezero Most, Zimní stadion, TESCO, Rudolická, Pod Lajsníkem, Krym, Sukova bl. 558, 14. ZŠ, Kahan, Zd. Štěpánka, Dopravní podnik Most, Čs. mládeže, 1. náměstí, OD PRIOR. Na spoji platí běžný tarif a smluvní přepravní podmínky dopravce.