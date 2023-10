Na Hněvíně by se měl brzy objevit nový fotopoint.

N„Abychom hrad zatraktivnili, plánujeme vyhlídku – fotopoint, který by sloužil pro návštěvníky a turisty. Zpracováváme nyní projekt,“ prozradil primátor Mostu Marek Hrvol. . Fotopoint by se měl nalézat směrem k jezeru, aby byl pěkný výhled. Bude se ale možné vyfotit i z opačné strany, kde bude rámeček a v pozadí hrad Hněvín. „Jakmile se dokončí restaurace a hotel, bude Hněvín komplexně vyřešený a pak se budou dělat už jen drobné úpravy jako nátěr věže, která by si to už také zasloužila,“ doplnil marek Hrvol. Připomněl, že Hněvín obdržel nedávno od společnosti Google ocenění – křišťálový špendlík. „Získal ho za počet pozitivních reakcí, kdy skončil v rámci celého kraje na prvních místech.“