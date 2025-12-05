Na Hněvíně vyrůstá nové odpočinkové místo

Hledáte ideální místo pro výhledy a odpočinek? Pod hradem Hněvín v Mostě právě vzniká nový odpočinkový altán.
Tento projekt z participativního rozpočtu Hejbni Mostem nabídne turistům i místním pohodlné posezení a nezapomenutelné výhledy na okolní krajinu. Autory návrhu jsou Marcela Šalanská a Miroslav Vítek, kteří spojili funkčnost s estetickou krásou. Altán se stane novým cílem výletů, ideálním pro rodiny, páry i fotografy. Realizace je v plném proudu. Brzy tu budete moci na chvíli zastavit, nadechnout se a vychutnat si panoramata Mostecka.