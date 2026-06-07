Na hradě Hněvín odstartuje 12. června Divadelní léto

Už 12. června odstartuje na hradě Hněvín divadelní léto pod širým nebem. Jako první se můžete vypravit na oblíbený muzikál Noc na Karlštejně, který zde mostecké divadlo uvede od 12. do 17. června.
Následovat bude nestárnoucí komedie Sluha dvou pánů. Na legendárního Truffaldina v podání Jiřího Krause se můžete těšit ve dnech 19., 21., 23. a 24. června.
V září čeká diváky novinka! Mostecká činohra poprvé na hradě Hněvín uvede romantický příběh Cyrano z Bergeracu s Janem Benešem v hlavní roli.
Podrobný program a rezervace vstupenek: https://www.divadlo-most.cz/cz/divadelni-leto-na-hnevine/