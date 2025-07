Na hradě Hněvín se 8. srpna sjedou nejlepší kousky na tuning scéně

Na hradě Hněvín se 8.srpna odehraje akce Brüx Crew. Připravte se na elektrizující atmosféru, která rozhýbe zdi starého hradu, rozvibruje tělo, i duši. Hněvín se na jeden den promění ve výstavu těch nejlepších kousků na tuning scéně. Začíná se ve 14 hodin – hradní nádvoří ožije až do večera do 19 hodin. Nebude chybět jídlo a pití, chill zóna, výhledy, co berou dech.