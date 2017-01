NA HULVÁTA NE! Dopravní podnik Mostu a Litvínova se připojil ke kampani kolegů

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova podporuje kampaň Plzeňských městských dopravních podniků s názvem „Na hulváta ne!“. V této kampani chtějí plzeňští dopraváci upozornit na hlavní problémy, se kterými se řidiči MHD i cestující setkávají každý den.

S obdobnými problémy se setkávají řidiči městské hromadné dopravy i v Mostě nebo Litvínově. Snad každý někdy zažil zablokovanou křižovatku, silnici nebo auto parkující v zastávce MHD. V rámci kampaně je snaha vysvětlit, proč je například problém, pokud někdo na chvíli zastaví například v zastávkovém prostoru (zálivu)? Zkuste si například s osmnáctimetrovým autobusem zajet do zastávkového zálivu tak, aby vůz zastavil přímo u nástupní hrany, když v zastávce stojí odstavené auto.

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik práce dá například člověku s francouzskými holemi sejít z nástupní hrany a poté nastoupit do „nízkopodlažního“ vozu, který v tu chvíli ztrácí kouzlo nízkopodlažnosti jen proto, že autobus nemohl správně zajet do zastávky? Cílem kampaně je ukázat dopady, které takové jednání přináší. Mnoho lidí si je jen neuvědomuje a k podobným situacím by nemuselo docházet, kdyby byli řidiči osobních nebo dodávkových vozů alespoň malinko ohleduplnější k ostatním.