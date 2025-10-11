Na jaře začne v Litvínově velký stavební ruch

Litvínovští se už na jaře příštího roku musejí připravit na velký stavební ruch a omezení dopravy v centru města. Odstartuje dlouho avizovaná rekonstrukce tramvajové trati.
Je už vybrán zhotovitel a akce je před podpisem smlouvy. „Letos proběhlo zadávací řízení na zhotovitele projektu modernizace tramvajové trati v Litvínově. Projekt zahrnuje komplexní modernizaci mezi zastávkami Litvínov nádraží a Litvínov Poliklinika – s tím zároveň proběhnou i související úpravy komunikací, křižovatek apod. V tuto chvíli bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele, se kterým dopravní podnik administruje podpis smlouvy, řeší se postup výstavby a další záležitosti,“ podotkla mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Hana Syrová.
Předpoklad nákladů byl zhruba půl miliardy korun, ale zakázku se podařilo vysoutěžit za cca 390 mil. Kč bez DPH. „Finanční prostředky na stavbu poputují z dotací, která by měla být až 85 procent uznatelných nákladů, finančně spolupodílet se bude i město Litvínov,“ upřesnil litvínovský místostarosta Karel Rosenbaum.
Před zahájením je třeba provést kroky, bez nichž nelze samotnou stavbu spustit. Proto nyní probíhá administrativní příprava projektu, aktualizace a schválení dopravně inženýrských opatření, další přípravné práce, koordinace se správci sítí apod. „Podle nového harmonogramu, který se se zhotovitelem bude ladit, by rekonstrukce měla odstartovat až na jaře. Do té doby se například musí vyřešit část trati od nádraží do vozovny, aby se tu mohly otočit tramvaje. Centrum tak nebude přes zimu rozkopané,“připomněl místostarosta.
Hlavní část stavebních prací vyžadující výluky tramvajové dopravy odstartuje podle klimatických podmínek. Předpoklad je únor nebo březen 2026. „Práce jsou plánovány tak, aby byly minimalizovány výluky tramvajové dopravy i omezení dalších druhů dopravy, a aby obyvatelům města byl v maximální možné míře zachován komfort dopravy a cestování. Dokončení rozsáhlého modernizačního projektu předpokládáme v letních měsících roku 2027,“ upřesnila Hana Syrová.
Během rekonstrukce se budou přesto řidiči muset připravit na komplikovanou dopravní situaci zejména v centru města. Akce také počítá s úpravou dvou frekventovaných křižovatek, a to na Východě u polikliniky a u slunečních hodin, tedy i bývalého kina Svět. Tady by měla vzniknout nová okružní křižovatka, s předností pro tramvaj. Vyřeší se tak jeden z nejkomplikovanějších úseků ve městě. Křižovatka je v odpoledních hodinách totálně ucpaná a odbočit z některých směrů je ve špičce téměř nadlidský výkon.
Projekt počítá s novou tramvajovou tratí, která bude začínat u dopravního terminálu na nádraží a končit na východě u polikliniky. Zbývající část trati, od Žižkovy ulice směrem k Citadele, se zatím řešit nebude. Město do budoucna počítá s touto etapou jen za předpokladu, že se podaří vyjednat dotační prostředky.