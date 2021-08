Na jezeře Most budou celý týden trénovat veslaři

Jezero Most i jeho okolí se stává vyhledávaným místem sportovců i příslušníků Integrovaného záchranného systému, proto zde můžete pozorovat jejich aktivity.

V týdnu od 1. do 6. srpna bude na jezeře Most probíhat soustředění mladých veslařů z Veslařského klubu Ohře Louny. Veslaři budou nastupovat ze psí pláže u napouštěcího objektu jezera Most, a budou využívat protilehlou travnatou plochu za obvodovou komunikací k uložení lodí.

Správce jezera Most, Palivový kombiát Ústí upozorňuje návštěvníky, že ve dnech 2., 11., 18., 25., 30. a 31. srpna bude na jezeře probíhat výcvik příslušníků hasičského sboru z Mostu. Výcvik bude probíhat v jihozápadní části území jezera Most a na vodní ploše, včetně užívání motorového člunu.