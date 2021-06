V pátek 18. června bude probíhat na jezeře Most od 8 do 17 hodin výcvik strážníků Městské policie Litvínov, Městské policie Most a Policie ČR. Výcvik bude zaměřen na koordinaci IZS na vodní ploše a na břehu jezera Most, a bude se soustředit převážně do jihozápadní části území jezera Most.