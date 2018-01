Na Kometu Verva nestačila, na Plzeň jí chyběl gól

Dva domácí zápasy a dvě porážky. To je víkendová bilance extraligového týmu hokejistů HC Verva Litvínov. Tým se nedokázal zatím postavit na nohy po změnách v realizačním týmu a po odvolání trenéra Rulíka. Pravda je, že v souboji s Plzní hrál lépe jak v předchozím duelu s Kometou Brno, byl bojovnější, ale bohužel, na body nedosáhl.

„Po deseti vteřinách dát doma gól je začátek, který jsme doma dlouhodobě potřebovali. Bohužel pak taky přišly fauly. Změnili jsme náš systém hry a kluci si na to teprve zvykají. Od poloviny zápasu už se naše hra zlepšovala, ale po takové individuální chybě jsme si nechali dát gól. Šance na otočení jsme v power play měli, škoda. Kluky bych chtěl dnes pochválit, výkon byl minimálně bojovný. Snažili jsme se dodržovat to, co jsme si řekli v ofenzívě, na defenzívě ještě teď v týdnu, kdy bude trochu volněji, musíme zapracovat. Měli jsme málo času. Pokud budeme hrát takhle, věřím, že výsledky přijdou,“ řekl po skončení utkání s Plzní šéf realizačního týmu Jiří Šlégr. Ten také poznamenal, že pro tým nehraje skutečnost, že má rozsáhlou marodku. „Kluci, co dnes hráli, to zvládli a ukázali, že extraligu hrát mohou. Do pátku se snad alespoň někteří obránci dají dohromady,“ vyslovil přání.

HC Verva Litvínov – Kometa Brno 1:4 (0:2, 0:0, 1:2). Branky a nahrávky: 50. Havlíček (Hanzl, Doudera) – 11. Krejčík (Erat, Nečas), 19. Mallet (Nečas), 50. Nečas (Krejčík, Erat), 59. Dočekal.

HC Verva Litvínov – HC Škoda Plzeň 4:5 (1:2, 2:2, 1:1). Branky a nahrávky: 1. Lukeš (Hübl, Doudera), 28. Gerhát (Lukeš), 38. Baránek (Hanzl, Havlíček), 44. Lukeš (Hübl, Gerhát) – 4. Kratěna (Pour, Moravčík), 17. Stach (Kracík, Gulaš), 28. Kantner (Gulaš, Mertl), 32. Moravčík (Gulaš), 52. Jones (Stach, D. Sklenička).