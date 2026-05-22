Na komínech ORLEN Unipetrol sedí devět dětí

Sokolím rodinám v areálech ORLEN Unipetrolu se letos narodilo devět „ptačích dětí“
Sokolím rodinám na komínech výrobních areálů skupiny ORLEN Unipetrol se podařilo přivést na svět devět mláďat. Každé z nich už má i svůj doklad totožnosti. Tři mláďata dostala identifikační kroužky v litvínovské rafinérii, tři v kralupské a další tři mladí sokoli získali svůj průkaz totožnosti také v pardubickém Paramu. ORLEN Unipetrol na projektu hnízdění sokolů spolupracuje s neziskovou organizací ALKA Wildlife od roku 2011. Doposud se díky této iniciativě vylíhlo již 79 mláďat.
Sokol stěhovavý patří dlouhodobě mezi kriticky ohrožené druhy a do české přírody se vrací jen postupně. Právě průmyslové areály si v posledních letech oblíbil jako svá náhradní hnízdiště. „Máme velkou radost, že se sokolům v našich lokalitách letos opět dařilo. Každé vyvedené mládě je pro nás důkazem, že i průmyslové areály mohou poskytovat vhodné a bezpečné prostředí i pro tak citlivý druh, jakým je sokol stěhovavý,“ říká Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol.
Mláďata dostávají kroužky přibližně ve stáří tří až čtyř týdnů, které jim následně slouží jako jedinečný identifikátor. Díky tomu mohou odborníci sledovat jejich další osudy i příběhy. „Letos jsme v ORLEN Unipetrolu okroužkovali celkem devět mláďat, z toho bylo pět samců a čtyři samičky. Mláďata byla ve výborné kondici, čerstvě nažraná a při kroužkování spolupracovala. Sokolí matky nás na komínech bedlivě sledovaly, zda jejich mláďatům neubližujeme,“ popisuje Václav Beran, ornitolog ze společnosti ALKA Wildlife.
Mladí sokoli obvykle opouštějí hnízda v červnu, kdy se vydávají samostatně do světa. Po dvou až třech letech si nacházejí vlastní teritorium, ve kterém mohou zahnízdit. Letošní sezóna úspěšně navázala na tu loňskou, která byla doposud vůbec nejúspěšnější. Na komínech v Litvínově, Kralupech nad Vltavou a pardubickém Paramu se vylíhlo celkem dvanáct mláďat, shodně po čtyřech v každé lokalitě.
ORLEN Unipetrol spolupracuje na programu sledování sokolů s odborníky ze sdružení ALKA Wildlife už šestnáct let. Díky tomuto partnerství se daří dlouhodobě monitorovat hnízdění, úspěšnost odchovu i příběhy jednotlivých sokolů. Vývoj mláďat na komínech výrobních areálů skupiny ORLEN Unipetrol mohou zájemci stále sledovat online prostřednictvím kamer umístěných přímo u hnízd na webu starameseosokoly.cz