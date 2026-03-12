Na komíny ORLEN Unipetrol se vrátli sokoli

Sokoli stěhovaví se po roce znovu vrátili do výrobních areálů skupiny ORLEN Unipetrol a obsadili svá tradiční hnízdiště na komínech. Po rekordním loňském roce, během něhož se podařilo vyvést dvanáct mláďat, tak začíná další období plné očekávání. Nadace ORLEN Unipetrol ve spolupráci s ornitology z organizace ALKA Wildlife připravila i letos celkem pět hnízdních budek. Zájemci mohou už teď nové sokolí příběhy sledovat přes online kamery na webu starameseosokoly.cz.
S příchodem jara se sokoli vracejí ke svým hnízdním budkám, aby zahájili své námluvy a vyvedli novou generaci těchto kriticky ohrožených dravců. „Těší nás, že se sokoli opět objevili na svých tradičních hnízdištích. Loňská sezóna byla mimořádně úspěšná, podařilo se vyvést rekordních dvanáct mláďat. Je to důkaz, že naše dlouhodobé úsilí o vytvoření vhodných podmínek pro jejich hnízdění přináší výsledky. Věříme, že letošní sezóna bude navazovat na loňský rok a přinese další úspěšně vyvedené mladé sokoly,“ říká Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol a dodává: „Hnízdění sokolů stěhovavých je v areálech skupiny ORLEN Unipetrol podporováno už od roku 2011. Od té doby se podařilo sokolím párům vyvést na komínech výrobních areálů 70 mláďat.“
Období námluv sokolích rodičů obvykle začíná na přelomu února a března. Do té doby žije sokolí pár běžným tempem, pohybuje se ve svém teritoriu a hnízdo nevyužívá. Samička následně snáší jedno až čtyři vejce, na kterých sedí přibližně 30 dní. Po vylíhnutí začíná intenzivní období péče – rodiče se střídají v zajištění potravy i zahřívání mláďat. Zhruba po třech týdnech jsou mladí sokoli okroužkováni, což umožňuje sledování jejich původu a vývoje populace. Hnízdo obvykle opouštějí v červnu, kdy se vydávají samostatně do světa. Po dvou až třech letech si nacházejí vlastní teritorium, v němž mohou zahnízdit.
Loňská hnízdní sezóna byla ve výrobních areálech ORLEN Unipetrolu historicky nejúspěšnější. Na komínech v Litvínově, Kralupech nad Vltavou a pardubickém Paramu se vylíhlo celkem dvanáct mláďat, rovnoměrně po čtyřech v každé lokalitě.