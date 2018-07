Na krajském úřadě se debatovalo o budoucnosti veřejných knihoven

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhla veřejná panelová diskuze na téma „Knihovna – věc veřejná“. Zástupci ministerstev, kraje, obcí, knihoven, partnerských organizací i uživatelů přišli debatovat o tom, jaké služby by knihovny měly nabízet, v čem by se měly či neměly měnit, kde by mohly najít partnery pro spolupráci a kde hledat podporu.



Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky hledali účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí. Diskutovalo se i o budoucnosti knihoven v digitálním světě a o zapojení samospráv do knihovnictví. Informační technologie představují pro knihovny nové výzvy v oblasti přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Knihovny usilují o to být nadále volně dostupným, důvěryhodným zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci.

Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva. Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě.

Veřejnou panelovou diskuzi Knihovna – věc veřejná uspořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR a Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem.

Na úvodní fotografii ředitel mostecké knihovny petr Petrik