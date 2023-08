Na mostecké křižovatce za poštou bude místo semaforů nový kulaťák a v Čepirozích je v plánu také

Světelná křižovatka ulic Moskevská, Bělehradská a Jiřího z Poděbrad zmizí. Nahradí ji nový kruhový objezd.

Most je městem okružních křižovatek. Se svými současnými dvaadvaceti kulaťáky patří ve srovnání s městy s podobnou rozlohou a počtem obyvatel mezi rekordmany. Přesto s výstavbou kruhových objezdů nekončí. Ve městě by měly vzniknout další dva nové kulaťáky.

Zásadní změnou projde křižovatka za poštou, na křížení ulic Bělehradská, Jiřího z Poděbrad a Moskevská, kde se plánuje kruhový objezd. V současné době jsou zpracovány dvě studie řešení. „Obě varianty budou předloženy Radě města Mostu k posouzení. Každopádně se světelně řízenou křižovatkou v daném místě se již nepočítá a okružní křižovatka je jedinou možností,“ sdělila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová. Nový kruhák, který nahradí jednu z pěti světelných křižovatek v Mostě, má zlepšit především plynulost dopravy. „Technické řešení křižovatky by nemělo být zásadně obtížné,“ podotkla mluvčí. Zrušení semaforů v Bělehradské by mělo jít ruku v ruce s modernizací křižovatek ve městě a novým projektem na dynamizaci světelných křižovatek na třídě Budovatelů. Křižovatka se semafory v Bělehradské by byla jedinou, která by po zavedení dynamicky řízených křižovatek „zpomalovala“ provoz v centru města.

Okružní křižovatka i u Čepiroh

Druhou okružní křižovatkou, která by se měla vybudovat, je u Čepiroh, v křížení ulic Sadová, U Lesíka, Žatecká. Město už vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace. „Realizací kruháku u Čepiroh dojde ke zklidnění dopravy v ulici Žatecká, bude zajištěn bezproblémový výjezd z městské části Čepirohy a stejně tak i bezproblémový výjezd z ulice U Lesíka, kde je plánována výstavba soukromého investora,“ informovala mluvčí. Již je dokončena a schválena studie dopravního řešení a nyní se bude zpracovávat projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. „Realizace této okružní křižovatky je závislá na finančních možnostech města,“ uvedla Klára Vydrová.

Dopravní omezení, které se objevilo před nedávnem ve spodní části ulice Žatecká, pod vjezdem do Čepiroh, se záměrem nové okružní křižovatky nesouvisí. „Dopravní omezení, které nyní probíhá v jižní části ulice, souvisí se špatným technickým stavem mostu, jehož opravu připravuje odbor investic,“ upřesnila mluvčí.