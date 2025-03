Most připravil pro sportovce jednu velmi potřebnou vychytávku. Krásné slunečné počasí láká nejednoho cyklistu či in-line bruslaře do rekreačního areálu na Matyldě či k jezeru Most. Nově zde mohou sportovci využít úschovné boxy, do kterých si mohou odložit svoji obuv, batoh či další osobní věci a sportovat bez zbytečné zátěže. Boxy jsou navíc vyvedeny jako chytlavá reklama na krásy města

Úložná doba je na 4 hodiny za 20 Kč.