Na Matyldě se chystá triatlon

Od časného rána bude v neděli 15. srpna probíhat na Matyldě veřejný závod ve středním a dlouhém triatlonu, bude zde tedy omezen běžný provoz. Akci pořádá CSG TRI TEAM ve spolupráci se statutárním městem Most. Podrobnosti k závodům, plánky a odkaz na registraci k závodu najdete na webu www.mesto-most.cz

Dlouhý triatlon

Pravý Ironman, startuje plaváním už v sedm hodin ráno. Na závodníky čeká 3,8 km ve vodě (čtyři okruhy v nádrži Matylda), 180 kilometrů po silnici na kole (8 okruhů po silnici první třídy Most směr Chomutov) a navrch 42,2 km klasického běžeckého maratonu (10 okruhů po asfaltové stezce kolem vodní nádrže Matylda). První muž se očekává v cíli okolo půl čtvrté odpoledne. Uzavření tratě ve 23 hodin, vyhlášení výsledků ve 23:10 hodin.

Střední triatlon (poloviční)

Představuje 1,9 km plavání (dva okruhy), 90 km na kole (4 okruhy po silnici Most – Chomutov s 800 m nájezdem na trať) a 21,1 km běhu (5 okruhů kolem Matyldy). Startuje atraktivním zahájením plavecké disciplíny v 11 hodin a první borec se očekává v cíli cca ve 14:50 hodin. Vyhlášení výsledků v 18 hodin.

Kategorie

Závody jsou vypsány pro muže i ženy v pěti věkových kategoriích (18 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59 let a 60 let plus), a ve štafetách „mix“.