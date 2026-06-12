Na Matyldě starují 13. června tradiční Komořanské dětské hry

Komořanská teplárna pokračuje v tradici Komořanského dětského dne. Tentokrát se uskuteční 13. června od 10 hodin a opět bude u jezera Matylda.
Teplárna Komořany i letos navazuje na oblíbenou tradici a připravuje další ročník Komořanského dětského dne. Akce, která se v minulých letech setkala s velkým zájmem rodin, nabídne dětem i jejich rodičům opět odpoledne plné her, soutěží, zábavy a společných zážitků, které se letos odehraje v době konání závodu dračích lodí. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program s atrakcemi pro děti všech věkových kategorií. Čekají je soutěže, hry, kreativní aktivity i malé odměny. Na místě si děti budou moci vyzkoušet největší skákací hrad v regionu, vyfotit se v AI foto koutku, odpočinout si v chill out zóně nebo si nasadit brýle a vstoupit do světa virtuální reality „Komořanský dětský den je pro nás srdeční záležitostí. Jsme rádi, že můžeme pokračovat v tradici, která spojuje rodiny, přináší radost dětem a posiluje komunitní život v regionu,“ uvedla mluvčí skupiny Teplárna Komořany Gabriela Sáričková Benešová.
Komořanská teplárna dlouhodobě podporuje aktivity zaměřené na volnočasové a společenské dění v regionu. Organizace dětského dne je jednou z akcí, kterými chce poděkovat místním obyvatelům za dlouholetou spolupráci a podporu.