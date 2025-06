Na mostecké hipodrom začne jezdit nová autobusová linka

Dopravní podnik ve spolupráci s městem Most připravil pro cestující zavedení pravidelné dopravy k areálu Hipodromu Most, a to v roce 2025 v období od 1. července do 30. září (v následujících letech potom vždy v období od 1. 5. do 30. 9.).

Doprava bude zajišťována pouze v sobotu, neděli a svátek, a to v intervalu 60 minut autobusovou linkou č. 17, jejíž vybrané spoje budou prodlouženy od Dopravního podniku až na Hipodrom a zpět.

První spoj bude od Dopravního podniku odjíždět až na Hipodrom v 11:07 h a poslední spoj pojede z Hipodromu zpět k Dopravnímu podniku ve 20:19 h.

V souvislosti s prodloužením linky č. 17 na Hipodrom bude posunut odjezd spoje linky č. 9 od Dopravního podniku do Čepiroh, okály ze současných 13:08 h na 12:38 h (z Čepiroh, okály zpět k Dopravnímu podniku ze 13:13 h na 12:43 h).