Na mostecké náměstí přivezli vánoční strom. Letošní strom městu daroval dárce ze zahrádkářské kolonie v Mostě. Jedná se o 35 let starý a 15 metrů vysoký stříbrný smrk. Vánoční strom se slavnostně rozsvítí na první adventní neděli 1. prosince. Od 16.10 do 16.50 hodin vystoupí Jakub Moulis, po něm v 17 hodin rozsvítí primátor Mostu Jan Paparega vánoční strom. Od 17.05 do 18 hodin zazpívá Tereza Mašková. Akci moderuje Petr Říbal.