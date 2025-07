Na Mostecké slavnosti jen s dobíjecí kartou

Atrakce, občerstvení či nejrůznější nabídku sortimentu budou moci na letošní Mostecké slavnosti, která se koná 12. a 13. září, platit lidé pouze bezhotovostně a výhradně prostřednictvím jednotných dobíjecích karet.

Dobíjecí karty NFC Tron nejsou pro Mostečany žádnou novinkou. Město je zavedlo už v minulých ročnících. Letos ale budou poprvé jediným možným platebním prostředkem. „Dlouhodobě prezentujeme, že chceme u všech velkých a moderních akcí typu Mosteckých slavností či dalších, které probíhají například u jezera Most, ale i jinde, trvale přejít na systém NFC Tron. Eliminovali jsme nejprve hotovost, povolili jsme bankovní karty v kombinaci s NFC Tron. Nyní chceme přejít pouze na tento systém,“ uvedl primátor Marek Hrvol. Jedním z důvodů je získat co nejpřesnější data, která pomohou akci co nejlépe naplánovat a připravit. „Chceme mít lepší a přesnější data, abychom dokázali lépe plánovat tuto akci například z hlediska počtu stánků, toalet, bezpečnostních složek a celkové organizace. Díky systému NFC Tron máme i dokonalý přehled o počtech návštěvníků, jaký sortiment si kupují apod. Letos to bude první ročník, odkdy bude tento systém platit trvale,“ upozornil primátor.

O platební možnosti se zajímali zastupitelé. Ti se také ptali na výhody systému i na provize, které z něho plynou pro prodejce i pro město. „NFC Tron funguje tak, že si každý pořadatel nastaví provize pro prodejce. My nastavujeme prodejcům provizi dvacet procent. Provize se na jiných akcích pohybuje i mnohem výše. Podle zjištění nás v tomto ohledu považují jiní provozovatelé systému ještě za velmi skromné,“ podotkl vedoucí odboru školství kultury a sportu Tomáš Brzek.

Vloni například město soutěžilo pivní stany a nechalo zájemce, ať si sami zvolí výši provize. „Sami nabídli 20 procent, proto jsme i pro letošní ročník nastavili tuto výši. Město pak hradí poplatky, které jsou spojené s transakcemi, poplatky za zapůjčení terminálů, náklady spojené s personálním zajištěním dobíjecích míst apod.,“ sdělil Tomáš Brzek a připustil, že letošní příprava na Mosteckou slavnost bude o poznání náročnější: „Nechceme nic podcenit. Musíme například zajistit dostatek dobíjecích míst, aby se netvořily fronty. Každý návštěvník si dobije kredit, dostane náramek s čipem a s tím pak může platit u každého stánku. Stejně tak i atrakce či jiné služby a sortiment.“

Dobíjecí kartu zavedlo město Most poprvé jako novinku na Mostecké slavnosti v roce 2022.