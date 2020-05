Na mosteckém autodromu startují bezplatné kurzy pro seniory

O dva měsíce později proti původnímu plánu z důvodu restriktivních opatření proti šíření nemoci Covid-19 se senioři dočkají zahájení třetího ročníku úspěšného celorepublikového projektu Jedu s dobou. Jeho součástí jsou bezplatné kurzy, které pro řidiče a řidičky starší 65 let pořádá osm tuzemských center bezpečné jízdy. Jedním z nich je polygon mosteckého autodromu.

Pro seniory je v Mostě až do konce listopadu připraveno 14 kurzů v sedmi dnech. Dopolední kurz začíná v 08:00 hodin, odpolední v 14:00 hodin. „Chtěli jsme zahájit už 29. března, pandemie koronaviru si ale vyžádala nucenou pauzu. Omezený pohyb obyvatel nám neumožnil od února prakticky žádné akce pro veřejnost uspořádat. Letošní premiéru tak máme až 24. května, v dopoledním i odpoledním kurzu zbývají poslední volná místa. Zájemci by tak s přihlášením neměli váhat,“ vysvětila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Senioři se mohou zaregistrovat na webových stránkách projektu Jedu s dobou, nebo na webových stránkách mosteckého autodromu, všechny termíny a kontaktní informace najdou zde.

Organizátorem projektu Jedu s dobou je Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR (AČR) ve spolupráci s Radou seniorů ČR. Finanční podporu poskytuje fond zábrany škod ve správě České kanceláře pojistitelů.

Ideou vzdělávacího programu je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů s cílem rozšířit jejich informovanost v oblasti legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s následným ověřením jejich řidičských návyků. V roce 2019 absolvovalo bezplatný kurz bezpečné jízdy po celé republice více než 6000 seniorů.

Mostecký autodrom nabízí kurzy bezpečné jízdy pro řidiče celoročně. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel.