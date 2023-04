Na Mostecku bude jezdit historická tramvaj

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova získal za symbolickou jednu korunu historickou tramvaj typu T2 od Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Vůz, který sloužil také ve městě pod Ještědem, přepravili na podvalníku do Mostu, kde ho čeká renovace.

„Tramvaj je v podobě, v jaké jezdila po modernizaci v dopravním podniku v Liberci, ale my ji chceme dát do historické podoby, to znamená s jedním čelním světlem a s historickým interiérem,“ přibližuje dopravně technický náměstek Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Vladimír Šefr.

Na vrácení tramvaje do života budou pracovat zaměstnanci mosteckého dopravního podniku. Mají dostatečné znalosti, zkušenosti i potřebné vybavení. I tak ale může rozsáhlá renovace zabrat několik roků.

Ústecký dopravní podnik, kde tramvaj několik let stála bez možného dalšího využití, neboť ve městě jezdí v současnosti jen autobusy a trolejbusy, aktivitu mosteckého dopravce vítá. „Máme velkou radost, že se podaří tuto tramvaj zachránit a že jsme se s mosteckým dopravním podnikem dohodli na jejím prodeji za symbolickou jednu korunu,“ uvedla Simona Mohacsi, ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem

V Mostě bude tramvaj po provedené rekonstrukci k vidění při mimořádném provozu. Jezdit bude při speciálních příležitostech, bude možné si ji pronajmout a vystavena bude také v rámci Dne otevřených dveří dopravního podniku.

Na přepravu tramvaje do Mostu se díval také Jiří Benedikt. Na typu tohoto vozu se v Mostě před více než čtyřiceti lety zaučoval jako nováček. „Je to krásný zážitek. Doufám, že ji dají hezky dohromady a ještě budu mít možnost se s ní svézt,“ svěřil se dlouholetý zaměstnanec mosteckého dopravního podniku.