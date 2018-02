Na Mostecku chybějí policisté, lákají je na vyšší platy

Na Mostecku chybějí státní policisté. V březnu jich bude scházet kolem patnácti. Policie proto zahájila masivní nábory a slibuje vyšší platy a další benefity. Začínající policisté po odborné přípravě tak mohou získat plat až kolem osmadvaceti tisíc korun.

„Dlouho jsme odolávali úbytku policistů, tak jak je to v jiných okresech a hlavně krajích. V poslední době se nám však nedaří nahrazovat přirozené odchody policistů s nově příchozími,“ připustil vedoucí územního odboru PČR v Mostě Jiří Volprecht. V roce 2017 od mostecké policie odešlo ať už do civilu mimo policii, nebo k jiným jejím součástem 29 policistů. Nově jich díky náborům přišlo jen 17. „K lednu letošního roku jsme byli v minusu deseti policistů. Nůžky se ale rozevírají stále více. Máme avizované další odchody a k březnu by už měl být podstav kolem patnácti policistů,“ konstatoval dále Jiří Volprecht.

Policie proto zahájila masivní náborovou kampaň. Jedním z hlavních lákadel je i navýšení nástupních platů. Nově přijatí policisté, kteří zahájí roční základní odbornou přípravu, získají nástupní plat ve výši 21 840 korun. Dříve byl nástupní plat kolem sedmnácti tisíc korun. Poté, co začínající policisté absolvují odbornou přípravu, stoupne i jejich výplata a to na 27 840 korun. Samozřejmostí jsou ale i další benefity, které policie svým zaměstnancům slibuje.

I přesto, že se policistům zvyšují platy, stále nejsou prý konkurenceschopné. I to je jedním z důvodů, proč u policie chybějí pracovní síly. „Odchody jsou přirozené a stabilní, a z tohoto čísla nevybočujeme. Vždy se odchody ale dařilo doplnit nábory, zejména v Mostě. V dnešní době je to však výrazně méně, což je dáno hlavně tím, že mladí lidé mají dnes mnohem více příležitostí a možností sehnat si ještě lépe placenou práci. Zájem proto opadává,“ je přesvědčen Jiří Volprecht. Policie se snaží proto aktivizovat své potencionální zájemce už na školách.

Jiří Volprecht: Policejní hlídky v ulicích udržíme na sto procent

Nedostatek policistů se podle vedení mostecké státní policie bezpečnosti v ulicích nedotkne. „Co se týče hlídkové služby, udržujeme ji na sto procentech a za každou cenu,“ ubezpečuje Jiří Volprecht. Úbytek policistů se projevuje napříč celým územním odborem. Policisté se proto přesouvají z více obsazených útvarů tam, kde chybějí. „Služby a hlídky necháváme stabilní, ale musíme je tzv. více točit. Zatím je situace zvládnutelná, pokud by se ale podstav ještě prohloubil, už by to byl problém,“ konstatoval dále Jiří Volprecht.

Nejvíce chybějí policisté na útvarech pořádkové policie a na jednotlivých obvodních odděleních, včetně dopravního inspektorátu. „Pokles nápadu trestné činnosti situaci zlepšuje. Případů není tolik, policisté mají proto méně spisů a mohou být proto více na ulici, což je pro nás pozitivní,“ doplnil vedoucí mosteckého územního odboru PČR. Pokles policistů pociťují všechny odbory krajského policejního ředitelství. „Jsou okresy, které jsou na tom ještě hůře, než je Most,“ doplnil ke statistikám Jiří Volprecht. V rámci mosteckého územního odboru PČR pracuje v současné době bezmála kolem čtyř stovek zaměstnanců.