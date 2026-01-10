Na Mostecku máme od ledna dražší vodu

Obyvatelé severočeského regionu, tedy i z Mostecka, budou muset sáhnout letos zase o něco hlouběji do kapsy. Od nového roku se opět zvedla cena pitné vody, a to bezmála o sedm korun za kubík. Za ten si letos zaplatíme 156,59 Kč.
Od 1. ledna se cena vodného a stočného zvýšila na 156,59 Kč za tisíc litrů včetně DPH. Oproti roku 2025, kdy cena činila 149,89 Kč, jde o nárůst, který má podle vodařů pokrýt především zvyšující se náklady na provoz sítě. Odběratelé tak letos zaplatí za každý kubík vody o 6,70 Kč více než v předchozím roce. „Důvodem navýšení ceny vody jsou rostoucí náklady na suroviny, stavební materiál, práce a technologie,“ odůvodnil nový nárůst ceny generální ředitel společnosti Severočeská vodárenská Bronislav Špičák.
Cena vodného a stočného podle SVS respektuje hranici tak zvané sociální únosnosti. To znamená, že nepřevyšuje dvě procenta hrubého příjmu domácnosti v daném regionu. „V této ceně je obsaženo vyrobení a přivedení pitné vody do domácností, provozoven, podniků, škol a podobně, ale také odvedení a vyčištění vody odpadní. A mnoho dalších služeb – zejména garanci bezproblémového zásobování pitnou vodou té nejvyšší kvality,“ vysvětluje ředitel. Pitná voda v severních Čechách není zdaleka nejdražší, i když se ceny pohybují ve srovnání s jinými regiony a městy mírně nadprůmě.
Severočeská vodárenská společnost je největší vodárenskou společností v ČR. Dodává vodu pro více než milion obyvatel. Do obnovy a rekonstrukcí vodohospodářského majetku investuje každoročně zhruba dvě miliardy korun. „Bez těchto investic bychom nemohli garantovat, že voda poteče z kohoutku 24 hodin denně, 365 dní v roce, a to i v odlehlých oblastech severních Čech,“ dodává generální ředitel SVS.
Nejlevnější vodu mají v Krnově – 79,50 Kč/m³ a jednu z nejdražších v Kladně 175 Kč/m³. V obou městech je cena stejná jako vloni.