Na Mostecku začala působit nová společnost zaměřená na správu bytového fondu a nemovitostí – Severočeská správní s.r.o.. Společnost uvádí, že jako jediný správce v regionu má uzavřené Memorandum o stabilizaci bytové situace v regionu a ve věcech souvisejících s městem Most, které deklaruje podporu a spolupráci při zajištění klidného a bezpečného bydlení.
Níže přinášíme rozhovor s jednatelem společnosti Davidem Niebauerem.
Kdo je Severočeská správní a čemu se věnuje?
Jsme společnost zabývající se správou nemovitostí, primárně zaměřenou na správu bytového fondu. Působíme aktuálně v Mostě, Lounech a Litvínově. Klademe důraz na profesionální, proklientský a lidský přístup za příznivé ceny.
Co konkrétně znamená za „příznivé ceny“? Jaká je cena zasprávu bytové jednotky?
Rozsah našich služeb překonává rozsah služeb poskytovaných jinými správci. Cena za správu jedné bytové jednotky se v regionu pohybuje kolem 180 Kč, my poskytujeme správu za 165 Kč za bytovou jednotku. Cena není tzv. startovací či časově omezená, jako u jiných správců a zahrnuje i služby, které jsou jinými správci zpoplatněny zvlášť, v konečném důsledku tedy cena u jiného správce výrazně překonává tu téměř až dvojnásobně.
Jak řešíte transparentnost a kontrolu ze strany vlastníků?
Máme kontaktní pracoviště v Mostě a také on-line aplikaci, ve které mohou SVJ činnost nejen kontrolovat, ale zároveň zadávat požadavky k vyřízení. Důležité je, že za přístup do systému a on-line prostředí u nás není účtován žádný další poplatek. Požadavky vyřizujeme v řádu hodin včetně právního poradenství, které je u jiných správců za poplatek.
V čem se odlišujete kromě ceny a proč by společenství vlastníků měla uvažovat o přechodu k vám?
Lišíme se nejen cenou, ale především jiným přístupem – otevřeným a lidským. Nechtěli jsme vytvářet další „úřad“ nedostupný klientům se 30-ti denní lhůtou na odpověď. Místní budou vědět o čem mluvím. Naším zájmem je udržet kontakt mezi vlastníky a SVJ. Zastáváme názor, že nejlepšími správci jsou vlastníci sami.
Zmiňujete memorandum s městem Most. Proč je pro vás důležité a co garantuje?
Považujeme za potřebné, aby správce spolupracoval s městem. Spolupráce je pro nás prioritní oboustranně – ať už se jedná o bezpečnost, předávání informací a jejich sdílení za účelem zajištění fungování a limitace škod na jednotlivých domech, nebo o spolupráci na úseku správní činnosti. Cílem je podpora klidného a bezpečného bydlení ve městě Most. Město Most poskytuje i dotační programy, které lze využít k naplnění daného cíle. Aktuální správci, především pak Stavební bytové družstvo Krušnohor, díky nespolupráci s nejdůležitějším partnerem přichází o tyto možnosti, což v konečném důsledku poškozuje SVJ, která spravují.
Jaké oblasti spolupráce memorandum vymezuje?
Memorandum vymezuje oblasti vzájemné spolupráce a sdílení informací a dat zejména takto: Bezpečnostní oblast – bezpečnost osob a majetku na území města, Informační oblast – vzájemné předávání informací ze správy bytového fondu, vedení statistických údajů a související podklady pro řešení negativních jevů, Zajištění klidného bydlení pro občany města Mostu – činnosti směřující k odstranění negativních dluhových a sociálních pastí v nájemním bydlení a řešení neefektivní správy SVJ, Mapování a eliminace negativních sociálních jevů – spolupráce s výborem zřízeným městem a řešení podnětů občanů ve spravovaných lokalitách.
Jak bude spolupráce probíhat prakticky (flexibilita komunikace a reakce)?
Odpověď: Spolupráce bude probíhat prostřednictvím: osobních konzultací, předávání dat a informací, osobní účasti na aktivitách města souvisejících s účelem spolupráce, elektronické komunikace s městem a jeho orgány. Naše společnost se hodlá aktivně účastnit jednání Výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů a věřím, že se ve prospěch zlepšení kvality bydlení bude tato spolupráce úspěšná. Jde nám o stejný výsledek.
Závěrem se tedy zeptám, proč byste doporučil předání správy bytových jednotek vaší společnosti?
Odpověď: Zde jsou zásadní důvody: Cena za správu: 165 Kč / bytová jednotka (uvedené srovnání: v regionu cca 180 Kč). Transparentnost: on-line aplikace pro kontrolu a zadávání požadavků; bez dodatečného poplatku za přístup. Flexibilita: kombinace osobních konzultací, elektronické komunikace a předávání dat. Zapojení vlastníků: důraz na kontakt mezi vlastníky a SVJ; vlastníci jsou vnímáni jako klíčový prvek správy. Memorandum s městem Most: deklarovaná spolupráce v bezpečnostní, informační a sociální oblasti s cílem klidného a bezpečného bydlení.
Jsme společností, která aktivně řeší problémy svých klientů a nechce říkat, že se stávajícím stavem kvality bydlení v Mostě se nedá nic dělat. Nechceme sedět se založenýma rukama a pouze předstírat, že pro své klienty něco děláme, jako to dělají naši konkurenti.