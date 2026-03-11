Na mostecký Autodrom se 27.-29. března vrací sportovní víkend ULTRA MOST

Už potřetí se na mostecký Autodrom od 27. do 29. března vrací ULTRA MOST.
Opět nabídne unikátní sportovní víkend, který propojuje terénní běh, překážkové tratě a atmosféru závodního okruhu.
Běžci se mohou těšit na upravené trasy v přilehlém terénu, profesionální měření času SOKOTIME, závody jednotlivců i nově týmů a energický doprovodný program od SRTG Most. Součástí je také páteční speciál pro školy a školky z Mostu a okolí.
Běhá se tři dny – večerní SLICKY, sobotní HYBRID i nedělní náročný HYBRID HELL. Zázemí Autodromu nabídne sprchy, parkování i občerstvení. Každý závodník získá finisher medaili.
Registrace: https://sokotime.cz/zavod-260327
Pořadatel: SRTG MOST