Na mostecký Autodrom se 27.-29. března vrací sportovní víkend ULTRA MOST

571136521_122253742886080763_1508670752072782661_nUž potřetí se na mostecký Autodrom od 27. do 29. března vrací ULTRA MOST.

571236945_122253742880080763_3700390529871691039_nOpět nabídne unikátní sportovní víkend, který propojuje terénní běh, překážkové tratě a atmosféru závodního okruhu.

571103965_122253742844080763_5688260732263973453_nBěžci se mohou těšit na upravené trasy v přilehlém terénu, profesionální měření času SOKOTIME, závody jednotlivců i nově týmů a energický doprovodný program od SRTG Most. Součástí je také páteční speciál pro školy a školky z Mostu a okolí.

Běhá se tři dny – večerní SLICKY, sobotní HYBRID i nedělní náročný HYBRID HELL. Zázemí Autodromu nabídne sprchy, parkování i občerstvení. Každý závodník získá finisher medaili.

Registrace: https://sokotime.cz/zavod-260327
Pořadatel: SRTG MOST

