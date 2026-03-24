Na mostecký magistrát zavítal nový dětský ombudsman Martin Beneš

Na mostecký magistrát zavítal Martin Beneš, aby se symbolicky rozloučil se svým dosavadním působením v Mostě. Před nástupem do nové významné funkce dětského ombudsmana ukončil svou stáž na mosteckém magistrátu. Během návštěvy se rozloučil s kolegyněmi i dalšími pracovníky magistrátu, se kterými v uplynulém období spolupracoval. Krátce měl také možnost pohovořit s náměstkyní primátora Markétou Starou. Poděkoval za podporu, získané zkušenosti i přátelskou atmosféru, která jeho působení na úřadě provázela.
Nová role dětského ombudsmana pro něj představuje další profesní výzvu, v níž se bude věnovat ochraně práv dětí a mladistvých. Z Mostu si podle svých slov odnáší cenné zkušenosti, které chce ve své nové pozici zúročit.