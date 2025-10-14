Na mosteckých hřištích se instalovaly nové naučné tabule a pexeso

Na několika hřištích instalovali pracovníci mosteckých technických služeb nové naučné cedule a pexeso.
Zahrát si a současně se vzdělávat jejich prostřednictvím mohou jistě nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod. Jednu novou naučnou tabuli najdete v ulici U Rybníka na dětském hřišti v Čepirozích, která informuje o městském biotopu. Druhá, která vysvětluje, že příroda není smetiště a přináší informace o lesním světě, se nachází v ulici J. Kubelíka u bloku 505. A pexeso v „nadživotní velikosti“ s obrázky z lesního světa si můžete zahrát u bloku 707 v Komořanské ulici.