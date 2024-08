V sobotu 17. srpna od 9 do 22 hodin se koná Nádražní slavnost v Dubí / Bahnhoffest in Dubí. Uskuteční se jako součást akcí v okolí Moldavské dráhy. Z Teplic, Mostu a z Osecké slavnosti budou do Dubí jezdit mimořádné historické motorové vlaky. Mezi Teplicemi, Dubím a Cínovcem bude nasazen historický autobus Škoda RTO.