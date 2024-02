Na Olympijský běh se můžete registrovat už teď a levněji!

Ani v letošním sportovním kalendáři neschází T-Mobile Olympijský běh. V celé zemi se poběží 19. června, v Mostě to bude na Matyldě. S prvním únorovým dnem byla spuštěna registrace běžců za výhodnější cenu. První vlna startovného potrvá do konce března, pak se cena o něco zvýší.

V tuto chvíli se do běhu přihlásilo již 80 lokalit napříč republikou, ale organizátoři jsou přesvědčeni, že číslo není konečné. Kdo se stihne registrovat do konce března, zaplatí startovné ve výši 200 Kč, pokud bude chtít i tričko, potom ho startovné v první vlně vyjde na 450 Kč. Každopádně je třeba registraci provést elektronicky a to nejpozději do 7. června v případě platby kartou, v případě platby převodem je třeba zaplatit již do konce května. Může se ale stát, že kapacita bude naplněna dříve. Registrace na místě už nebude možná.

Na mostecké Matyldě budou pro účastníky připraveny dvě trasy – kratší o délce 4 kilometry, delší dvojnásobná. Startovat bude umožněno i hendikepovaným závodníkům na vozíku, resp. handbike. Závodníkům mladším patnácti let nebude v Mostě umožněn. Start hlavního závodu je naplánován na 18. hodinu, výdej startovních čísel bude probíhat již od 16 hodin.

Dvacetikoruna ze startovného půjde na Českou olympijskou nadaci, která je charitativním projektem Českého olympijského výboru a podporuje sportovce od 6 do 18 let. Nadace pomáhá sportovat dětem, jejichž rodičům chybí finanční prostředky na jejich sportovní aktivity. Podporuje děti z dětských domovů a v pěstounské péči. Nejde přitom pouze o výjimečně talentované děti. Rozhodující je, aby děti měly chuť pravidelně sportovat. Prezidentem nadace je trojnásobný olympijský vítěz, mistr světa v hodu oštěpem Jan Železný.

Přijďte si na Matyldu zaběhat, podpořit olympijskou myšlenku, udělat něco pro své zdraví a prostřednictvím nadace podpořit sportující děti. Zapište si do svých kalendářů středu 19. června.

Více info včetně registrace na https://www.olympijskybeh.cz/zavody/most-2024