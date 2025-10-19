Na Ovčíně se slavnostně otevřel nový softbalový areál

V Mostě se otevřel nově zrekonstruovaný softbalový areál na Ovčíně. Moderní sportoviště teď nabídne kvalitní zázemí jak pro hráče, tak pro fanoušky tohoto oblíbeného sportu.
Rekonstrukce se dotkla nejen samotného hřiště, ale také zázemí klubu a prostor pro návštěvníky. Sportovci tak mohou využívat nové šatny, sociální zařízení i vybavení odpovídající současným standardům.
Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci města, sportovního klubu i veřejnosti. Nový areál symbolicky pokřtili prvními odpaly místní hráči, kteří ocenili kvalitu hřiště i celkovou modernizaci. „Máme radost, že se podařilo vytvořit prostředí, které odpovídá potřebám moderního sportu. Softbal má v Mostě tradici a zaslouží si podmínky, které hráče i fanoušky budou motivovat,“ zaznělo při slavnostním otevření od náměstkyně primátora Markéty Staré.