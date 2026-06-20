Na parkovišti u mosteckého Prioru dnes vrcholí Street art šou pro veřejnost

Dnes 20. června je hlavní den mosteckého Street art festivalu pro veřejnost.
Na parkovišti u Prioru se skuteční velká graffiti exhibice (ukázka tvorby) a jam (společné malování). Návštěvníci se mohou těšit na sketch battle (soutěž v kreslení návrhů) o ceny, volné malování fixami, tvorbu nálepek a šablon, možnost navrhnout si vlastní tašku, boty nebo kryt mobilu, a také na společné malování na připravené stěně. Celý den doplní DJ (diskžokej), vystoupení výběru místní hudební scény a taneční program ve stylu breakdance, takže atmosféra bude přesně taková, jakou má street art mít – živá, energická a otevřená všem.
Festival v Mostě se koná jako součást projektu Město=Galerie, unikátní urban art akce, která už dvacet let rozvíjí českou streetartovou scénu. Dnes funguje jako platforma pro zkušené i začínající umělce a přináší do měst nejen estetiku pouličního umění, ale i dialog o tom, jak může kreativita proměňovat veřejný prostor. V Mostě nabídne festival kombinaci velkého muralu, workshopů i živé tvorby – a především příležitost zažít moderní městskou kulturu zblízka.