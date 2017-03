Na Podžatecké startuje rozsáhlá rekonstrukce kanalizace

Mostečané, kteří bydlí v ulici J. W. Mozarta a jejím okolí, by se měli připravit už brzy na výkopy a rozkopané ulice. V lokalitě se totiž co nevidět začne s opravou desítky let staré kanalizace. Rekonstrukce potrvá skoro půl roku.

Kanalizace se nachází na Podžatecké a to v okolí bytové zástavby. Jedná se o betonové potrubí o průměru 300 mm. V provozu je už od roku 1950. „Stoka je vedená v chodníku a v zeleném pásu v hloubce až 5,5 metru. Jak prokázala její kamerová prohlídka, je ve špatném technickém stavu. Zkorodovaná a do poloviny popraskaná, v důsledku čehož vznikají kaverny. Také šachty jsou nevyhovující, a proto jsme rozhodli ji zrekonstruovat,“ sdělil Jiří Hladík, tiskový mluvčí Severočeské vodárenské společnosti, která je investorem stavby.

Součástí stavby bude mimo jiné také přepojení stávajících třinácti domovních kanalizačních přípojek a šesti přípojek uličních vpustí a napojení na navazující stoku. „Stavba byla už zahájena předáním staveniště v uplynulém týdnu. Práce tak začnou v nejbližších dnech. Podle předpokladů by měly být dokončeny do 30. července,“ upřesnil dále mluvčí Jiří Hladík s tím, že závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

„Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 procent (1,123 mld. Kč) právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci této naší zahájené investiční akce v ulici W. A. Mozarta se zrekonstruuje úsek kanalizace, na který je připojeno zhruba 320 obyvatel,“ upřesnil k rekonstrukci kanalizace generální ředitel Severočeské vodárenské Bronislav Špičák. V letošním roce naplánovala vodárenská společnost na Mostecku 25 staveb obnovy majetku včetně strategických, a to za zhruba 128 milionů korun bez DPH.