NA PŘELOMU DUBNA A KVĚTNA SE NA MOSTECKÉM ŠIBENÍKU OTEVŘE NOVÉ HŘIŠTĚ

Na Šibeníku vedle skateparku se už brzy otevře nové multifunkční hřiště pro míčové sporty.

Hrací plocha je už oplocena. Zajistí se tak větší bezpečnost, ale i ochrana proti večernímu a nočnímu ničení vandalů. „V současné době je nutné tu ještě dokončit finální pokládku povrchů a dovybavit potřebným mobiliářem, jako jsou branky, koše apod. Čekáme na vhodné klimatické podmínky. Předpokládáme ale, že někdy na přelomu dubna a května by se hřiště mohlo otevřít,“ uvedl Petr Formánek, ředitel Sportovních areálů Most, které budou zajišťovat správu hřiště převážně pro fotbal a basketbal.

Provozní doba by měla být od 9 do 20 hodin v létě a v zimě od 9 do 17 hodin. „Náklady na vybudování jsou 5,3 milionů korun bez DPH. 80 procent nákladů by měla pokrýt dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace,“ doplnil šéf odboru investic mosteckého magistrátu František Jirásek.

Obdobné, víceúčelové hřiště by se letos mělo nově otevřít také v ulici Pionýrů. Sloužit bude především pro míčové hry, jako je malá kopaná, nohejbal a další. Veřejná zakázka byla již vyhlášena. Předpokládaná cena je 4,5 mil. Kč. Město bude na jeho vybudování usilovat o dotaci z programu Spravedlivá transformace, která by mohla pokrýt až 75 procent z celkových nákladů. Stihnout vybudovat by se mělo letos, a to zhruba na podzim.