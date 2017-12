Na rekonstrukci tramvajové trati z Mostu do Litvínova je projekt v přípravné fázi

Rekonstrukce a modernizace tramvajové trati z Mostu do Litvínova by se mohla začít realizovat ještě v příštím roce. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova má nyní zadáno zpracování projektu. Začátkem příštího roku chce žádat o dotace.

Dopravní podnik má ve svém vlastnictví celkem devět mostů, na nichž provádí pravidelnou údržbu a obstarává jejich statické posudky.

Projektovou dokumentaci na rekonstrukci trati zpracovává firma Valbek. „V současné době probíhá připomínkování rozpracované projektové dokumentace, zejména ze strany správních orgánů (hasiči, policie). Zároveň se pracuje na majetkoprávním vypořádání – část nemovitostí je už vypořádaná, na další části se ještě pracuje,“ informoval ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Část pozemků, na nichž trať leží, totiž vlastní několik subjektů, mezi nimi například Unipetrol, Czech Coal či Ředitelství silnic a dálnic. Právě s majetkovým vypořádáním má dopravce největší starosti. Některé nemovitosti totiž nemají majitele a dopravní podnik prostřednictvím své právní kanceláře prověřuje určení vlastníka. „V úseku pod Hněvínem jsou mosty, po nichž jezdí naše tramvaje a tyto mosty nebyly nikdy předány do majetku dopravního podniku a nikdo se k nim nehlásí. Tyto úseky trati budeme muset z rekonstrukce trati tudíž vypustit,“ upozornil Daniel Dunovský. Obstrukce kolem majetkového vypořádání jsou i s některými pozemky, za které chtějí jejich majitelé přemrštěné ceny. „Majetkové vypořádání musí být připravené do doby, než budeme žádat o dotace. Stejně tak musíme mít v ruce i hotový plán udržitelné městské mobility. Počítáme, že žádost o dotaci budeme předkládat podle aktuální výzvy Operačního programu Doprava v první polovině roku 2018,“ podotkl dále ředitel dopravního podniku. Udržitelný plán městské mobility by měla města Most a Litvínov mít hotový do konce roku. Most plán městské mobility dokonce už tento týden předkládal k veřejnému projednávání.

S rekonstrukcí tramvajové trati, pokud vše půjde, jak má, by se mohlo začít ještě v příštím roce. Náklady se odhadují zhruba na půl miliardy korun. Osmdesát procent prostředků by měly zajistit právě dotační prostředky ze sdružené investice ITI. „Termín dokončení trati by měl být do konce roku 2020. Celou akci musíme rozdělit na dvě etapy, abychom nemuseli náhradní autobusovou dopravu řešit po celé délce trati a zaplnit tak už přeplněnou silnici Most – Litvínov,“ dodal na vysvětlenou ředitel Dunovský.