Na severozápadě Čech je více stromů

Přes milion stromů, které rostou na 2 670 místech, eviduje od října 2019 Nadace Partnerství v databázi celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost. Do výsadbové výzvy se zapojily tisíce lidí také z Ústeckého kraje. Dobrovolníci v severozápadních Čechách uspořádali za dva roky 203 akcí a vysázeli 300 269 stromů. Kdo chce sázet i letos, má aktuální možnost získat granty. Od Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz) jsou otevřeny do 7. dubna (Program Škoda stromky) a to jak pro letošní jarní, tak i podzimní výsadbu. Na větší projekty do 250 tisíc korun nabízí prostředky také stát prostřednictvím Státního fondu životního prostředí

(www.narodniprogramzp.cz). Dotace státu zájemcům zafinancuje nejenom nákup materiálu a výsadbu, ale i následnou péči o nové stromy. Všechny grantové příležitosti lidé najdou na www.sazimebudoucnost.cz, v sekci finance. Do iniciativy Sázíme budoucnost se zapojily i těžební spoelčnosti Sev.en Energy, které v loňském roce vysadily bezmála 3000 stromů.