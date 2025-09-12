Na Šibeníku si budete moci zahrát diskgolf

Město Most finišuje s úpravami parku Šibeník. Dokončuje projekty sportovišť a chystá tu ještě jednu zajímavou novinku. Diskgolfové hřiště.
Návštěvníci parku Šibeník budou mít příležitost vyzkoušet si tu jeden z netradičních sportů – discgolf. Pro tento sport se zde vybuduje prý již brzy nové hřiště. Diskgolf spojuje prvky golfu a házení frisbee. Namísto holí a míčků hráči používají létající talíř, který se snaží dostat do speciálních kovových košů. Hrát se bude moci téměř v celém parku. „Na Šibeníku vyroste diskgolfové hřiště. Už máme představu o rozmístění košů, které budou napříč parkem. Je to jedna z dlouho poptávaných věcí, která tu ještě není a ani nikde jinde ve městě. Věříme, že si najde své příznivce,“ doufá primátor Marek Hrvol. Most tak posiluje svou pozici místa, kde se daří sportu napříč generacemi.
Z letošních projektů spojených se sportem se na Šibeníku otevřelo také nové multifunkční hřiště. I po jednoduchém plácku pro nejrůznější míčové hry je ve městě poptávka a radnice tak vyslyšela přání vytvořit možnost pro sportování zdarma pro děti a mládež z přilehlých sídlišť. Hřiště bylo otevřeno letos.
V plánu tu dále je kompletně zrekonstruovat a inovovat zdejší skatepark. Vzhledem k tomu, že kvalitních a specializovaných firem pro tento typ prací jen u nás jen poskrovnu, posunula se celá akce až na příští rok. Město má ale vysoutěženého už zhotovitele prací. Milovníci prkýnek na kolečkách se tak budou moci těšit na nejmodernější areál, který bude splňovat prvky pro olympijský sport, na jaře příštího roku.
V příštích letech je na Šibeníku také záměr vodního jezírka. „V tuto chvíli se dokončují projekční práce a jezírko bude v návrhu rozpočtu. Nám se tento záměr velmi líbí a zamlouvá se i občanům, protože vodní prvky mají svou oblibu mezi lidmi obecně. Oživují město i danou oblast. Bude však na politicích, zda nechají tento záměr v první nebo druhé prioritě. V zásobě projektů ale bude,“ připustil primátor.
Jezírko by mělo být na dlouhou dobu zároveň posledním ze záměrů a projektů v rámci celkové revitalizace parku. „Bude to poslední z nových aktivit, která se na Šibeníku plánuje. Chceme totiž park z velké části nechat i jako přírodní areál. Není naším úmyslem ho celý zamořit všemožnými stanovišti,“ nechal se ještě slyšet primátor.
Cílem hry diskgolf e hodit létající disk do koše co nejmenším počtem hodů. Tento sport vznikl v 70. letech v USA a získává stále více příznivců po celém světě.