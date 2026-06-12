Na silnici I/13 u Komořan začala rozsáhlá oprava mostů

Začala oprava mostů na silnici I/13 u Komořan na Mostecku. Bylo předáno staveniště zhotoviteli, který již zahájil práce v prostoru pod mosty. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách za částečného omezení provozu. Jezdit se bude v režimu 1+1. Důvodem prací je zhoršený technický stav mostních opěr. Dokončení stavby je plánováno příští rok.
Důvodem rekonstrukce je zhoršený technický stav mostních opěr. „Mezi mostní opěry budou osazeny ocelové konstrukce, které je zpevní a zabrání jejich dalšímu naklánění. Díky tomu bude most stabilnější a odolnější vůči dalším deformacím.“ uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová. Současně budou opraveny jednotlivé části mostů, přechodové oblasti i mostní příslušenství a vyměněna ložiska. Součástí akce bude také úprava navazujících úseků vozovky před mosty i za nimi a přeložka napájecích kabelů důlní dráhy vedené pod mosty.
Mosty převádějí silnici I/13 přes elektrifikovanou důlní dráhu, která slouží k zásobování Elektrárny Komořany. Provoz na dráze bude během stavby omezen pouze krátkodobě a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitelem stavebních prací je společnost MI Roads. Cena zakázky činí 53,78 milionu Kč bez DPH.