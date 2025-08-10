Na silnici I/30 u Dolních Zálezel se vyměňuje protihluková stěna

V předešlých dnech předalo ŘSD staveniště ke stavbě „I/30 protihlukové stěny v km 11,14 – 11,51 Dolní Zálezly“. Jedná se o úpravu protihlukové stěny (dále jen PHS) u obce Dolní Zálezly. Stěna se nachází v km 11,14 – 11,52 mezi zastavěným územím obce a řekou Labe. Aktuálně probíhají přípravné práce.
„Předpokládáme, že práce na výstavbě stěny začnou během září 2025 a potrvají do ledna 2026,“ uvedla mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.
Původní dřevěná protihluková stěna se nahradí novou stěnou s akustickými betonovými panely s délkou 378 metrů. V celé délce stěny se umístí nové ocelové svodidlo, které na začátku i na konci bude napojeno na stávající svodidla. Součástí PHS je také jeden únikový východ. Cílem nové stavby je snížit hluk, který dopadá na okolní domy.
Zhotovitelem je společnost ALGON, a. s. za cenu 7,609 mil. Kč bez DPH.