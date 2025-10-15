Na slavnostní večer k narozeninám mostecké nemocnice přijede do divadla Eliška Balzerová alias Alžběta Čeňková

Mostecké divadlo spolu s Krajskou zdravotní pořádá 31. října od 19 hodin společenský večer k 50. výročí Nemocnice Most. Slavnostní večer, který proběhne na velkém sále, bude plný emocí, poděkování a skvělé zábavy. Na slavnostním večeru vystoupí skvělí hosté jako Eliška Balzerová, Šárka Vaňková, Martin Hofmann a Petr Vondráček
Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Most Marka Hrvola.Vstupenky za 550 Kč jsou již k zakoupení v pokladně mosteckého divadla nebo on-line na www.divadlo-most.cz.
Photo © Česká televize / Přiba Mrázová, Miroslav Pospíšil