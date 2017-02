Na stadionu se bude bruslit na novém ledu

Zimní stadion v Mostě čeká zásadní rekonstrukce. Ta by se mohla, v závislosti na dotacích, uskutečnit možná ještě v letošním roce. Inovovat se bude ledová plocha a její technologie a také veřejné osvětlení.

Město Most už podalo do příslušné výzvy ministerstva projekt na rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu. „Rekonstrukce se týká kompletní výměny čpavkového hospodářství ledové plochy a dalších navazujících záležitostí, jako je například i vzduchotechnika. Jde o projekt za zhruba třicet milionů korun. Proto žádáme o dotaci,“ potvrdil mostecký primátor Jan Paparega.

Zimní stadion funguje pod správou Technických služeb města Mostu. Veřejnosti je přístupný především v době veřejného bruslení, které se zde koná (v případě, že zde nejsou zápasy) každé pondělí a sobotu od 17.30 – 19 hodin a rovněž i v době jarních prázdnin. Více informací můžete najít na www.tsmost.cz

Vedení města na tento projekt ještě v těchto dnech upravovalo rozpočet, a to z toho důvodu, že neuznatelnou částí byla vzduchotechnika zhruba za dva a půl milionu korun. „Byli bychom rádi, kdybychom byli s dotacemi úspěšní. V prioritní ose této dotační výzvy nejsou finanční prostředky. Máme však informace o tom, že by se sem měly přesouvat z jiných os. Počkáme si, výsledek bychom měli vědět už v měsíci březnu,“ podotkl dále primátor.

V případě, že by město s dotacemi uspělo, začalo by se s rekonstrukcí co nevidět, dokonce prý ještě v letošním roce. „Pokud bychom museli zahájit práce ještě letos, tak tomu půjdeme naproti, byť vysoutěžit zhotovitele nebude nic jednoduchého. I kdyby to mělo být za cenu toho, že naši hokejisté budou muset část sezony hrát jinde, protože je důležité tuto záležitost vyřešit,“ poznamenal dále primátor. Technologie, která na stadionu je, totiž dožívá. Zimní stadion funguje už od roku 1998, tedy zhruba dvacet let. Zub času se proto už podepsal na jeho technickém stavu. „Pokud bychom nebyli úspěšní, zrealizujeme opravu i přesto, za vlastní peníze. Pak by se rekonstrukce realizovala určitě až v příštím roce,“ konstatoval Jan Paparega. Nad rámec těchto oprav má město ale v plánu na stadionu také nechat opravit zdejší osvětlení. „Osvětlení stadionu má také svá léta a neodpovídá současným trendům a normám,“ je přesvědčen primátor Paparega.