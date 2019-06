Na startu mezinárodního finále závodu Horizon Grand Prix 8. června v Praze nebude chybět tým z litvínovského gymnázia

Dvacet týmů z deseti zemí světa bude bojovat o titul světového šampiona v mezinárodním finále závodu středoškolských týmů Horizon Grand Prix, které se letos jede 8. června 2019 v Praze v areálu PVA EXPO. Prostřednictvím divoké karty se mezinárodního finále zúčastní také studenti z Gymnázia T.G. Masaryka v Litvínově, jejichž HC Verva Racing Team podporuje Nadace Unipetrol.

„Zprávě, že divoká karta padla právě na nás, jsme nechtěli věřit –. Dostali jsme černé na bílém, že se světového finále Horizon GP zúčastníme právě my. Z počáteční euforie jsme velmi brzy procitli a téměř okamžitě jsme začali stavět nový vůz, abychom mohli v opravdu silné konkurenci obstát,“ komentuje přípravy na finále Martin Laxa, profesor litvínovského gymnázia a vedoucí HC Verva Racing týmu. „Heslo našeho týmu je: úcta, pokora a respekt. O to víc si vážíme toho, že právě náš tým dostal šanci ukázat na mezinárodním poli, že do technicky zaměřeného projektu se mohou zapojit i žáci z netechnických škol.“

Národního kola této studentské soutěže 17. a 18. dubna v Ostravě se zúčastnilo celkem 27 týmů. Šest z nich podporovala Nadace Unipetrol. HC Verva Racing team Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově získal nejvyšší ocenění v kategorii nováčků a 1. místo za vlastní prezentaci. To mu vyneslo možnost ucházet se o divokou kartu zaručující start v celosvětovém finále v Praze.

„Jsem rád, že si studenti Gymnázia T.G.Masaryka zvolili pro reprezentaci právě název našeho hokejového klubu a mimořádně mě zaujala jejich kreativita, kdy pro stavbu podvozku modelu závodního autíčka použili hokejky, protože karbon je mimořádně lehký a pevný materiál, který se nekroutí.“ říká s úsměvem Jiří Šlégr, generální ředitel hokejového klubu HC Verva Litvínov a dodává“ několik našich hokejistů z juniorského družstva na gymnáziu studuje a já celému týmu budu v sobotním mezinárodním závodě držet palce“.

Vzdělávací program Horizon Grand Prix je projekt, který propojuje teorii s praxí. Středoškolští studenti zapojení do projektu, se pod vedením svých pedagogů naučí pracovat s obnovitelnými zdroji, uvědomí si změny klimatu, a navíc dokáží sestavit prostřednictvím získaných vědomostí auto na dálkové ovládání s vodíkovým pohonem, které vydrží jezdit na závodní dráze šest hodin.