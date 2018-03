Na světový Den ledvin se otevře veřejnosti i nefrologická ambulance v Litvínově

Světový den ledvin je již tento čtvrtek a dialyzační střediska a nefrologické ambulance B. Braun Avitum opět otevírají dveře široké veřejnosti. Na vyšetření do Dialyzačních středisek Litoměřice, Roudnice nad Labem, Teplice, Duchcov nebo do Nefrologické ambulance v Litvínově může přijít kdokoli a bez objednání od 8 do 15 hodin. Prevence tvrá zhruba 10 minut a lékaři mimo vzorku moči a kapičky krve s pacientem proberou rizikové faktory. Užitečným nástrojem, který člověku napoví, zda by sám mohl či nemusel patřit do rizikové skupiny, je náš on-line test ledvinovakalkulacka.cz, kde je možné prevenci věnovat pár minut z pohodlí domova. Za posledních 7 let bylo na Světový den ledvin vyšetřeno jen v ambulancích B. Braun Avitum v České republice okolo 16 tisíc lidí a zhruba 18 % z nich bylo posláno na další vyšetření. Chronické ledvinové onemocnění patří mezi ta komplexní a je v přímém vztahu s civilizačními onemocněními jako je vysoký krevní tlak, cukrovka II. typu nebo ateroskleróza. Ty se na ledvinové nedostatečnosti významně podílejí nebo jsou její příčinou. Právě tyto nemoci jsou však dobře ovlivnitelné zdravou životosprávou. Tedy nekouřit, vyvarovat se nadváhy, mít trochu pohybu, kvalitně jíst a pít a dodržovat pitný režim, kdy voda je nejlepším nápojem. Dále se doporučuje pít alkohol s rozumem, hlídat si ukazatele civilizačních onemocnění – tlak, cukr a cholesterol, nenadužívat léky a předcházet infekčním onemocněním. A pokud už nastanou, rozhodně je nepřecházet.

Adresy všech pracovišť po celé ČR jsou k dispozici na www.svetovydenledvin.cz. Z pohodlí domova si pak může kdokoli spočítat riziko onemocnění ledvin na webu www.ledvinovakalkulacka.cz.

Adresy Ústecký kraj:

Nefrologická ambulance Litvínov, Krušnohorská poliklinika, Žižkova 151

Dialyzační středisko Litoměřice, Městská nemocnice Litoměřice, Žitenická 1365/18

Dialyzační středisko Roudnice nad Labem, Alej 17 listopadu 1101

Dialyzační středisko Teplice, U nemocnice 3064

Dialyzační středisko Duchcov, Nemocniční 264