Na Ústecku se začnou natáčet další díly seriálu Rapl

Česká televize připravuje pokračování úspěšného televizního seriálu Rapl, jehož děj se z Karlovarska přesune především do Ústeckého kraje. Děj druhé kriminální série s osobou hlavního hrdiny, policejního vyšetřovatele Kuneše (v podání Hynka Čermáka), se bude točit převážně v Ústí nad Labem a okolí. Obyvatelé z Ústí nad Labem a širokého okolí se navíc mohou zúčastnit už v polovině února castingu na kompars či epizodní role.

V pokračování úspěšného seriálu podplukovník Rohan bude po zrušení detašovaného pracoviště v Jáchymově pověřen vedením kriminálky v Ústí nad Labem. Výrazným motivem bude řeka, důležitá dopravní spojnice, která kriminalistům přináší nové případy, některé připlouvají proti proudu i z Německa. V seriálu se objeví známá parta vyšetřovatelů v čele s majorem Kunešem, náčelníkem Rohanem, Lupínkem, Máchou i Slepičkovou. K nim postupně budou přibývat postavy další.

Nábor komparsu z Ústí nad Labem a okolí

Na natáčení seriálu ČT „RAPL 2“ HLEDÁME MUŽE I ŽENY ve věku 17-70 let. Nábor bude probíhat v Kulturním středisku města Ústí nad Labem, Velká Hradební 33 dne 13. 02. 2018 mezi 10 -18 hodinou. Natáčení seriálu je v termínech od 15.2. do 30.9. 2018.

Natáčení začne již koncem února a filmový štáb se bude vracet na Ústecko až do září letošního roku. S natáčením bude samozřejmě spojena řada dopravních omezení či uzavírek ulic, o kterých vás budeme předem informovat na facebookovém profilu Filmové kanceláře Ústeckého kraje a na webu a sociálních sítích města Ústí nad Labem.