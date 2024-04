Na vodním díle Zaječice vodohospodáři instalovali výparoměr

Povodí Ohře do svého hydrologického monitoringu zařadilo pilotní plovoucí výparoměr, který se nainstaloval na vodním díle Zaječice na Chomutovsku. Zařízení slouží k měření výparu vody z volné hladiny. S ohledem na probíhající klimatické změny tak získávají důležité údaje k vodohospodářské bilanci jezer a nádrží.

„Měřením budeme získávat jak okamžité výstupy k operativnímu hodnocení výparu v dané oblasti, tak budeme výpar dlouhodobě sledovat pro jeho další výzkum a vodohospodářské analýzy,“ uvedla mluvčí společnosti Dana Zikešová.

Hlavním prvkem měření je částečně ponořená výparoměrná nádoba, ve které se měří změna odpařené výšky hladiny. Odpařená voda se do výparoměrné nádoby pravidelně doplňuje systémem čerpadel. Celý systém je automatizovaný s dálkovým dohledem.

S ohledem na správné stanovení výparu jsou k plovoucímu výparoměru přidružena další měření relevantních fyzikálních veličin, aby získaná data byla komplexní a reprezentativní. „Dále tedy měříme srážky, teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu, vítr, sluneční záření a teplotu vody ve svislici do hloubky až 2,5 m,“ dodala mluvčí.