Na vrcholu Loučná si posedíte pod novým altánkem

Dnešním dnem je dokončena výstavba altánku na vrcholu Loučná (nad Mezibořím). Jedná se o jednopodlažní dřevěnou stavbu velikosti 17,34 m2, která je založena na betonových patkách, svislé konstrukce jsou z dřevěných hranolů (modřín) a krov z dřevěných prvků.
Střešní krytina je z plechu v barvě antracit s okapničkami. Nášlap na podlaze tvoří kameny.
Veškeré dřevěné prvky byly hoblovány a natřeny dvojnásobnou ochrannou olejovou barvou, kvůli náročným klimatickým podmínkám, které jsou v lokalitě běžné. V objektu bylo provedeno sezení z lavic, které jsou kotveny do obvodové konstrukce stavby.