Na výpadovkách se budou sčítat vozidla

Řidiči pozor, na silicích se budou během úterního dne pohybovat osoby v reflexních vestách a to přímo v Mostě na dopředu vybraných okružních či světelných křižovatkách. Bude se tu totiž konat akce ohledně sčítání dopravy.

Město Most zpracovává strategický dokument týkající se udržitelné městské mobility. Klade si za cíl účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě a vytvořit příznivé podmínky pro místní obyvatele. „V první polovině října začíná analytická část projektu. Jedním z prvních kroků bude sběr dat probíhající od 4. do 13. října. Největší akce bude v úterý 4. října, kdy v přesně stanoveném čase dopoledne a odpoledne bude 26 sčítačů na všech výpadovkách a vjezdech do města,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Aby byla zajištěna bezpečnost, bude v místech sčítání omezená rychlost a sčítače budou doprovázet strážníci městské policie. Pozor! Akce se uskuteční bez ohledu na klimatické podmínky.

Do listopadu bude proveden dopravně sociologický průzkum formou dotazníku. Sběr dat bude realizován buď dotazováním v domácnostech, nebo vyplněním online dotazníku. Připraveny jsou i dotazovací rozhovory po telefonu. Projekt zaštiťuje Evropská unie.