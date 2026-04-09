Nadace ČEZ vyhlásila nový grant „Wellbeing ve vzdělávání“

Až sto tisíc korun mohou žadatelé získat ve zbrusu novém grantu Nadace ČEZ nazvaném Wellbeing ve vzdělávání. Příjem žádostí začíná 1. května a potrvá po celý měsíc. Hlavním cílem grantu je podpora vytváření školního prostředí, které přispívá k duševní pohodě žáků, potažmo i vyučujících. Podpora duševního zdraví žáků není jen otázkou individuální pohody, ale klíčovým faktorem pro vzdělávací úspěch, prevenci rizikového chování a budoucí společenskou stabilitu. Žáci i učitelé tak mohou plně rozvíjet svůj potenciál. Investice do školních psychologů, preventivních programů a podpůrného prostředí se vrací v podobě zdravějších, spokojenějších a úspěšnějších mladých lidí.
K jedenácti grantovým programům Nadace ČEZ se od 1. května 2026 přidává nové grantové řízení Wellbeing ve vzdělávání, které je zaměřeno na vytváření školního prostředí přispívajícího k duševní pohodě žáků i vyučujících na základních a středních školách v České republice. Díky podpoře Nadace ČEZ tak mohou školy využít nadační příspěvek na vybavení relaxačních zón, vzdělávání pedagogů, adaptační pobyty nebo třeba na posílení kapacit školského poradenského pracoviště.
K čemu je příspěvek Nadace ČEZ především určen
Nadační příspěvek je určen zejména na vznik nových nebo rozšíření stávajících relaxačních zón včetně vybavení pomůckami pro zklidnění a seberegulaci. Pedagogové i další pracovníci mohou díky podpoře absolvovat cílené vzdělávání v oblasti osobního růstu, práce s třídním klimatem a včasnou identifikací obtíží žáků. Možná je také podpora pedagogů v péči o vlastní wellbeing, včetně supervizí. Žádosti je možné podat dále na posílení kapacit školního poradenského pracoviště nebo adaptační programy podporují spolupráci, vzájemnou důvěru a rozvoj psychosociálních dovedností v nových třídních kolektivech.
Až 100 000,- Kč pro školy
Přihlásit se může každá základní a střední škola zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Příjem žádostí je od 01.05.2026 do 31.05.2026 a maximální výše nadačního příspěvku je 100.000,- Kč.
Žádost o nadační příspěvek je možné podat prostřednictvím webové adresy: www.zadost.online (grantové řízení Wellbeing ve vzdělávání)