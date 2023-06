Nadace Chantal proměnila dětské oddělení v mostecké nemocnici

Herna a chodba stanice kojenců a malých dětí na Dětském a dorostovém oddělení s perinatologickým centrem Nemocnice Most se proměnily novými prvky a pestrými barvami. Prostory zkrásněly díky Nadaci Archa Chantal (NACH).

Nadace s oddělením spolupracuje již od roku 2005 a tato realizace byla pátým projektem ve spolupráci s městy Most a Litvínov, která dlouhodobě nadaci finančně podporují.

„Tvůrčí práce v Nadaci Archa Chantal má důležité místo v mém životě. Když vidím hrát si děti v herně s úsměvem, když slyším od jejich rodičů, že děti mají lepší vztah k nemocnici a když mi potvrdí lékaři i personál, že léčba v příjemném prostředí probíhá daleko lépe, jsem přesvědčena, že naplňujeme cíle a filozofii naší nadace a má smysl v naši práci pokračovat,“ říká paní Chantal Poullain, zakladatelka NACH.

„S Nadací Archa Chantal spolupracujeme dlouhodobě. Díky ní je naše oddělení krásné, barevné a působí přívětivým dojmem. Největší radost mám z nové herny pro batolata, která má spoustu interaktivních a zároveň bezpečných prvků. Věříme, že se dětem i rodičům bude nové prostředí líbit a usnadní jim pobyt na oddělení,“ uvedla Marie Váchová, primářka dětského a dorostového oddělení mostecké nemocnice.

Náklady na rekonstrukci herny, uskutečněné ve spolupráci s litvínovskou designérkou Klárou Pompovou, činily 90 000 Kč. Náklady na vyzdobení chodby dosáhly 200 000 Kč. V předchozích letech NACH pro mostecké dětské a dorostové oddělení realizovala projekty Herna a jídelna pro větší děti, Příjem pacientů, Čekárna v ambulantní části oddělení, celkem za přibližně 860 000 Kč.

„Přízně Nadace Archa Chantal a v souvislosti s ní i podpory měst Most a Litvínov si velmi ceníme a moc za ni děkujeme. Zvláště pro nejmenší pacienty je totiž důležité, aby pobyt v nemocnici byl pro ně co nejméně stresující. A k tomu všechny realizované projekty jednoznačně přispívají,“ vyzdvihl Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most.

Nemocnice v Mostě je druhou největší ve společnosti Krajská zdravotní. Na zdejší dětské a dorostové oddělení míří malí pacienti nejen z Mostecka, ale také z přilehlých regionů.