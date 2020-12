Nadace Unipetrol darovala sto tisíc na nový babybox v Mostě

O umístění nového babyboxu jeho uvedení do provozu v Nemocnici Most jsme již informovali. Babybox podpořila Nadace Unipetrol, Konto našeho srdce HC VERVA Litvínov a další partneři. Moderní automatizovaný a klimatizovaný babybox nahradil původní, který od roku 2010 zachránil život pěti odloženým dětem. Za dobročinným projektem stojí spolek BABYBOX se zakladatelem Ludvíkem Hessem. Nadace Unipetrol s charitativním projektem HC VERVA Litvínov Konto našeho srdce přispěla na nové zařízení 140 tisíc korun.

„Doba adventu a vánočních svátků je spjata s oslavou narození, a tím i se všemi dětmi,“ říká místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol Katarzyna Woś. „Proto jsme se letos v Nadaci Unipetrol rozhodli podpořit projekt výměny babyboxu v areálu mostecké nemocnice jako ‚dárek‘ všem budoucím miminkům, kterým mostecký babybox zachrání život.“

Spolek BABYBOX se dohodl s Nemocnicí Most na výměně původního babyboxu pro novorozence za zařízení nové generace. Mostecký babybox zachránil od roku 2010 život pěti dětem, ale nyní již nevyhovuje současným požadavkům, mimo jiné i kvůli nedostupnosti dílů pro jeho nezbytnou údržbu. Nový babybox z ušlechtilé oceli v hodnotě 300 000 Kč má automaticky ovládaná dvoukřídlá dvířka s bezpečnostním systémem, který chrání odložené dítě. Klimatizovaný vnitřní prostor boxu zajistí novorozenci potřebný tepelný komfort. Dalším bezpečnostním prvkem je náhradní zdroj energie a mnohonásobně jištěná signalizace s napojením na stálou službu a mobilní telefony.

„Máme velkou radost, že jsme v Nadaci Unipetrol našli tak velkorysého dárce, a mohli díky tomu uskutečnit další krok v našem programu modernizace již fungujících babyboxů,“ říká Ludvík Hess, předseda spolku BABYBOX. „Narodit se jako nechtěné dítě je těžký úděl, ale s našimi novými babyboxy chceme těmto dětem vytvořit pro jejich nesnadný vstup do života co nejlepší podmínky. Záchrana každého dítěte nás hřeje u srdce, ale největší radost samozřejmě máme, když se maminky se svými dětmi do takových situací vůbec nedostávají. Věřím proto, že i nový mostecký babybox bude zapotřebí co nejméně.“

Nadace Unipetrol přispěla na výměnu mosteckého babyboxu částkou 100 000 Kč. Dalších 40 000 Kč darovalo Konto našeho srdce HC VERVA Litvínov spolu se společností Kovosreal s.r.o.

Společenská odpovědnost je pro skupinu Unipetrol strategickou prioritou. „Záleží nám na tom, abychom byli v regionech, kde působíme, vnímáni jako dobří sousedé,“ vysvětluje Katarzyna Woś. „Proto pomáháme také neziskovým organizacím a projekt BABYBOX vnímáme jako velmi smysluplný počin, který vyžaduje naši podporu.“ Skupina Unipetrol kromě toho spolupracuje s obcemi, městy i kraji a podporuje řadu projektů a institucí z oblasti životního

prostředí, zdravotnictví a vzdělávání, kam směřuje hlavní část podpory poskytované Nadací Unipetrol. Do společensky odpovědných aktivit se finančními dary či dobrovolnickou prací zapojují také zaměstnanci skupiny Unipetrol.

Spolek „BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem“ si klade za cíl zachraňovat novorozence, kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt. Celkem 78 provozovaných babyboxů v celé České republice pomohlo během 15 let již 212 děťátkům, z toho 13 jen v letošním roce. Spolek kromě montáže, revize, servisu a modernizace bedýnek pro nechtěné děti postavil také azylový dům se čtyřmi pokoji pro maminky s novorozenci, kteří nemají střechu nad hlavou. Spolek BABYBOX plánuje v příštím roce výměnu současných babyboxů v Jablonci nad Nisou, Teplicích a Karviné a zřízení nových bedýnek pro odložené děti v dalších okresních městech – Tachově, Lounech, Prachaticích a Rokycanech. Více informací naleznete na www.babybox.cz.